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Факты / Украина / Общество

В отделениях Новой почты можно снять наличные: как это сделать

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
В отделениях Новой почты можно снять наличные: как это сделать

В отделениях Новой почты украинцы смогут снять наличные с банковской карты. Услуга доступна в любом работающем отделении при наличии требуемой суммы в кассе.

Для обналичивания нужно:

• сообщить оператору о желании снять наличные деньги;
• показать паспорт – оригинал или в приложении Дія;
• оплатить услугу картой и получить наличные деньги.

Средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.

Кроме снятия наличных в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: отправить денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в Фонд Сергея Притулы и Вернись живым, которые поддерживают наших защитников и защитниц.

Перечень работающих отделений постоянно обновляется и доступен по ссылке.

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