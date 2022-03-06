В отделениях Новой почты украинцы смогут снять наличные с банковской карты. Услуга доступна в любом работающем отделении при наличии требуемой суммы в кассе.

Для обналичивания нужно:

• сообщить оператору о желании снять наличные деньги;

• показать паспорт – оригинал или в приложении Дія;

• оплатить услугу картой и получить наличные деньги.

Средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.

Кроме снятия наличных в отделениях Новой почты можно получить полный спектр финансовых услуг: отправить денежный перевод родным, пополнить мобильный счет, внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в Фонд Сергея Притулы и Вернись живым, которые поддерживают наших защитников и защитниц.

Перечень работающих отделений постоянно обновляется и доступен по ссылке.

Раньше мы писали, как работает ПриватБанк во время войны в Украине. Стоит отметить, что клиенты ПриватБанка могут получить до 6 тыс. грн на кассах: Сильпо, FOZZY Cash&Carry, Фора, Trash, VARUS, Сим23, Клевер Сторс, аптек Белая ромашка, Аптека 911, Аптека оптовых цен.