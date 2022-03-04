Попри повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти України, вітчизняна банківська система залишається стійкою, наголошують у Нацбанку. Українські банки мають запас високоліквідних активів, щоб забезпечувати усі безготівкові рахунки українців та розраховуватися за депозитами населення. Банки працюють у звичному режимі у регіонах, де ситуація спокійна. Але є обмеження у містах, які зараз потерпають від ракетних обстрілів.

У Приватбанку Фактам ICTV розповіли, що наразі у них працюють 658 відділень та 5 218 банкоматів по всій Україні. Не працюють відділення, а також деякі банкомати у населених пунктах, де є загроза життю клієнтів та співробітників. Це міста, де тривають активні бойові дії. Адреси та графік роботи відділень, банкоматів і терміналів самообслуговування радять перевіряти на сайті pb.ua/map. Дані оперативно оновлюють.

Але розрахуватися карткою можна безперешкодно в усіх українських містах. Всюди працює мобільний банкінг. Немає обмежень і для розрахунку карткою за кордоном, запевняють у банку.

– Вся банківська система працює в звичному режимі, клієнтам доступні як мобільна, так і вебверсія банкінгу, працюють POS-термінали, всі операції з безготівки, все решта працює у звичному режимі, – розповідає керівник регіонального пресцентру Приватбанку в Києві Олександр Жильцов.

Уже без обмежень можна скористатися коштами з картки єПідтримка. Covid-тисячею можна розрахуватися у будь-яких магазинах, де є термінали. У Альфа-банку повідомили, що з картки єПідтримка можна знімати готівку в банкоматах і на касах, переказувати з неї гроші на іншу картку, оплачувати мобільний. Як і раніше, її не можна поповнювати власними грошима.

Як і скільки можна зняти готівки?

У Приватбанку наголошують, що крім міст, де тривають активні бойові дії, готівку можна зняти всюди. Відповідно до рішення Нацбанку є обмеження в сумі – до 100 тис. грн за добу. Обмежено зняття валюти з рахунку клієнта в іноземній валюті до 30 тис. грн (в еквіваленті) на день.

Готівку можна зняти не лише в банкоматі. Клієнти Приватбанку можуть отримати до 6 тис. грн на касах: Сільпо, FOZZY Cash&Carry, Фора, Trash, VARUS, Сім23, Клевер Сторс, аптек Біла ромашка, Аптека 911, Аптека оптових цін.

Що робити з кредитами під час війни?

У зв’язку з воєнним станом деякі банки оголосили своїм клієнтам кредитні канікули. У Приватбанку тимчасово від сплати комісії за користування кредитними грішми звільнили і фізичних осіб, і підприємців. Діяти кредитні канікули почали з 1 березня і триватимуть три місяці. На період дії можна вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.