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Факти / Україна / Суспільство

У відділеннях Нової пошти можна зняти готівку: як це зробити

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
У відділеннях Нової пошти можна зняти готівку: як це зробити

У відділеннях Нової пошти українці зможуть зняти готівку із банківської картки. Послуга доступна у будь-якому працюючому відділенні за наявності необхідної суми у касі.

Для отримання готівки потрібно:

• повідомити оператору про бажання зняти готівку;
• показати паспорт – оригінал або у додатку Дія;
• сплатити послугу карткою та отримати готівку.

Кошти можна зняти виключно у гривні та лише з карток українських банків. Обмеження на видачу готівки можуть бути лише з боку банку, який видав картку.

Крім зняття готівки у відділеннях Нової пошти можна отримати повний спектр фінансових послуг: відправити грошовий переказ рідним, поповнити мобільний рахунок, зробити благодійний внесок на спецрахунок Збройних сил України, що відкрив Національний банк, а також у Фонд Сергія Притули та Повернись живим, які підтримують наших захисників та захисниць.

Перелік відділень, які працюють, постійно оновлюється та доступні за посиланням.

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