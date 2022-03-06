У відділеннях Нової пошти українці зможуть зняти готівку із банківської картки. Послуга доступна у будь-якому працюючому відділенні за наявності необхідної суми у касі.

Для отримання готівки потрібно:

• повідомити оператору про бажання зняти готівку;

• показати паспорт – оригінал або у додатку Дія;

• сплатити послугу карткою та отримати готівку.

Кошти можна зняти виключно у гривні та лише з карток українських банків. Обмеження на видачу готівки можуть бути лише з боку банку, який видав картку.

Крім зняття готівки у відділеннях Нової пошти можна отримати повний спектр фінансових послуг: відправити грошовий переказ рідним, поповнити мобільний рахунок, зробити благодійний внесок на спецрахунок Збройних сил України, що відкрив Національний банк, а також у Фонд Сергія Притули та Повернись живим, які підтримують наших захисників та захисниць.

Перелік відділень, які працюють, постійно оновлюється та доступні за посиланням.

Раніше ми писали, як працює Приватбанк під час війни в Україні. Варто зазначити, що клієнти Приватбанку можуть отримати до 6 тис. грн на касах: Сільпо, FOZZY Cash&Carry, Фора, Trash, VARUS, Сім23, Клевер Сторс, аптек Біла ромашка, Аптека 911, Аптека оптових цін.