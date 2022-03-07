Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины сообщили о запуске национального роуминга в стране.

Это также осуществлено в сотрудничестве с Государственной службой специальной связи и защиты информации, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, совместно с Украинской ассоциацией операторов связи Телас.

— Это означает, что абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал мобильного оператора, — говорится в сообщении.

Национальный роуминг между операторами запускается в тестовом режиме. Прежде всего, он будет подключен к зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее – в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

То есть, при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора.

В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.

Для надежного функционирования сети операторы будут технически реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены абоненты предоплаченной связи.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Как подключиться к сети другого оператора:

Необходимо выключить автовыбор сети, найти и выбрать доступную сеть вручную (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL). Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.

После подключения необходимо производить возможность прохождения звонка, SMS.

Если не удается подключиться к сети другого оператора, необходимо попытаться перезагрузить телефон.

Операторы подчеркивают, что важно каждый день пытаться вернуться в сеть своего оператора, вручную или включением автовыбора сети.