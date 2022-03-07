Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell разом з Міністерством цифрової трансформації України повідомили про запуск національного роумінгу у країні.

Це здійснено також у співпраці з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв’язку, спільно з Українською асоціацією операторів зв’язку Телас.

— Це означає, що абоненти можуть переключатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора, – йдеться у спільному повідомленні.

Національний роумінг між операторами запускається у тестовому режимі. Перш за все, він буде підключений до зони активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях, і згодом по всій території України.

Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв’язок іншого оператора.

Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.

Для надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключено для абонентів контрактної форми обслуговування та протягом трьох наступних днів буде підключено абонентів передплаченого зв’язку.

Що потрібно знати про використання національного роумінгу для абонентів:

назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;

національний роумінг не вимагає додаткової плати від абонентів;

тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Як підключитися до мережі іншого оператора:

Необхідно вимкнути автовибір мережі, знайти та вибрати доступну мережу вручну (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL). Якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після підключення необхідно робити можливість проходження дзвінка, SMS.

Якщо не вдається підключитися до мережі іншого оператора, потрібно спробувати перезавантажити телефон.

Оператори підкреслюють, що важливо щодня намагатися повернутися до мережі свого оператора, вручну або увімкненням автовибору мережі.