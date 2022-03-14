Посевная кампания под угрозой срыва: враг массово уничтожает сельхозтехнику

Враг целеустремленно бьет по сельскохозяйственной технике. Такие действия оккупантов подрывают продовольственную безопасность в Украине и мире.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Систематические случаи таких действий зафиксированы в Броварском районе (Киевская область), Мелитопольском районе (Запорожская область), Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область). В ряде районов Херсонской и Харьковской областей, – заявили в ГУР.

Кроме того, захватчики массово забирают сельхозтехнику для проведения инженерных работ, построения укреплений и использования в качестве тягачей для бронетехники. Технику принудительно забирают у населения.

— Ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара вся техника, более 30 единиц, была уничтожена, — добавили в разведке.

Такие действия врага свидетельствуют о том, что они специально ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. А это уже чревато гуманитарной катастрофой для Украины.

Более того, Украина — один из крупнейших экспортеров пшеницы в мире. В частности, наша страна поставляет пшеницу в Европу и Китай.