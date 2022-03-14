Посівна кампанія під загрозою зриву: ворог масово знищує сільгосптехніку

Ворог цілеспрямовано б’є по сільськогосподарській техніці. Такі дії окупантів підривають продовольчу безпеку в Україні і світі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область). В низці районів Херсонської та Харківської областей, – заявили в ГУР.

Крім того, загарбники масово забирають сільгосптехніку для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання в якості тягачів для бронетехніки. Техніку примусово забирають у населення.

– Вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району (Сумська область) завдано прицільного авіаційно-бомбового удару по місцях зберігання сільгосптехніки. В результаті удару всю техніку, понад 30 одиниць, було знищено, – додали в у розвідці.

Такі дії ворога свідчать про те, що вони спеціально ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. А це вже загрожує гуманітарною катастрофою для України.

Ба більше, Україна – один з найбільших експортерів пшениці у світі. Зокрема наша країна поставляє пшеницю до Європи та Китаю.