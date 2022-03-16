Сработало только 7 из 9 согласованных гуманитарных коридоров — Верещук

Из горячих точек сегодня удалось эвакуировать 28 893 людей. Больше всего – из Мариуполя, Сумской и Харьковской областей.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сработало только семь из девяти согласованных гуманитарных коридоров.

Из Мариуполя эвакуировались около 20 тыс. человек. В направлении Бердянска из города выехало более 4 тыс. частных автомобилей, четверть из которых уже прибыли в Запорожье. Люди из других машин остались на ночлег в Бердянске или других городах Запорожской и Донецкой областей.

Из Сумской области эвакуировано 8 533 людей (6 950 жителей – из Сум, 140 граждан – из Тростянца, 113 жителей – из Лебедина, 166 человек – из Шостки, 1 804 жителя – из Конотопа).

Из Харьковской области эвакуировано 320 подопечных и работников психоневрологического пансионата.

В Бердянске остался заблокированный гуманитарный конвой с автобусами для людей из Мариуполя, в частности, граждан Турции и Греции.

Завтра планируется эвакуация из городов Мариуполь и Изюм. Эвакуация в Киевской области не будет происходить из-за введения круглосуточного комендантского часа.