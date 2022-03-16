Спрацювало лише 7 з 9 погоджених гуманітарних коридорів – Верещук

З гарячих точок сьогодні вдалося евакуювати 28 893 людей. Найбільше – з Маріуполя, Сумської та Харківської областей.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що спрацювало лише сім з дев’яти погоджених гуманітарних коридорів.

З Маріуполя евакуювалося близько 20 тис. людей. У напрямку Бердянська з міста виїхало понад 4 тис. приватних авто, чверть з яких уже прибули до Запоріжжя. Люди з інших машин залишилися на ночівлю в Бердянську чи інших містах Запорізької та Донецької областей.

Із Сумської області евакуйовано 8 533 людей (6 950 жителів – із Сум, 140 громадян – з Тростянця, 113 мешканців – з Лебедина, 166 людей – з Шостки, 1 804 жителі – з Конотопа).

З Харківської області евакуйовано 320 підопічних та працівників психоневрологічного пансіонату.

У Бердянську залишився заблокований гуманітарний конвой з автобусами для людей з Маріуполя, зокрема, громадян Туреччини та Греції.

Завтра планують евакуацію з міст Маріуполь та Ізюм. Евакуація в Київській області не відбуватиметься через запровадження цілодобової комендантської години.