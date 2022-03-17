Противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Жертвами фейковых нарративов становится население временно оккупированных территорий, а также население России.

Целью создания ложных новостей является формирование мифа о “непобедимости” вооруженных сил Российской Федерации.

— Командование Вооруженных сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач, — призвали в Генштабе ВСУ.

Там подчеркнули, что с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре необходимо исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ и мест укрытия гражданского населения.