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Факты / Украина / Общество

Россия фейками формирует миф о “непобедимости” своей армии — Генштаб ВСУ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російська пропаганда

Противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Жертвами фейковых нарративов становится население временно оккупированных территорий, а также население России.

Целью создания ложных новостей является формирование мифа о “непобедимости” вооруженных сил Российской Федерации.

— Командование Вооруженных сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач, — призвали в Генштабе ВСУ.

Там подчеркнули, что с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре необходимо исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ и мест укрытия гражданского населения.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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