Противник намагається розповсюджувати дезінформацію всіма доступними каналами комунікацій. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Жертвами фейкових наративів стає населення тимчасово окупованих територій, а також населення Росії.

Метою створення неправдивих новин є формування міфу про “непереможність” збройних сил Російської Федерації.

— Командування Збройних сил України звертається до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань, – закликали у Генштабі ЗСУ.

Там наголосили, що з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ та місць укриття цивільного населення.