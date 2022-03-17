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Факти / Україна / Суспільство

Росія фейками формує міф про “непереможність” своєї армії – Генштаб ЗСУ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російська пропаганда

Противник намагається розповсюджувати дезінформацію всіма доступними каналами комунікацій. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Жертвами фейкових наративів стає населення тимчасово окупованих територій, а також населення Росії.

Метою створення неправдивих новин є формування міфу про “непереможність” збройних сил Російської Федерації.

— Командування Збройних сил України звертається до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань, – закликали у Генштабі ЗСУ.

Там наголосили, що з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ та місць укриття цивільного населення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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