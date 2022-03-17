У 200 містах і селах Росії поховали загарбників, ліквідованих в Україні – Резніков

Російська Федерація неодмінно програє у війні проти України, яку країна-агресор розпочала вранці 24 лютого. У цьому переконаний міністр оборони України Олексій Резніков.

– Якщо здастеся у полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшувальна обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте, – наголосив міністр.

У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, знищених на українській землі. Ця кількість щодня зростатиме, переконаний Резніков.

– Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло, – зазначив очільник Міноборони.

Зараз ситуація непроста, але Збройні сили України все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини та Миколаївщини до Луганщини.

Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами загарбників, додав міністр оборони.