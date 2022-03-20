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Факты / Украина / Общество

Россия разрушила более 1,1 тыс. жилых домов и 10 медучреждений в Донецкой области

Юля Захарченко редактор ленты
Россия разрушила более 1,1 тыс. жилых домов и 10 медучреждений в Донецкой области

По состоянию на 20 марта, в Донецкой области российские войска разрушили по меньшей мере 1 108 жилых домов (464 многоэтажных и 644 частных) и уничтожили 21 города.

Глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить полные объемы разрушений в Мариуполе и Волновахе, которые враг фактически сравнял с землей.

Всего по состоянию на 20 марта зафиксированы следующие разрушения инфраструктуры Донецкой области:

  • 10 медицинских учреждений;
  • 43 учреждения культуры, среди них есть пять музеев;
  • 14 объектов культурного наследия, среди них есть четыре памятки Второй мировой войны;
  • три здания санитарно-оздоровительного комплекса Перлина Донеччини;
  • 321 образовательное учреждение (139 школ, 148 детсадов, 10 заведений ПТО, девять заведений профессионального высшего образования, четыре вуза, 11 заведений внешкольного образования);
  • 1 108 домов (464 многоэтажных, 644 частных);
  • 21 городов;
  • 18 железнодорожных объектов;
  • 30 газопроводов (два магистральных);
  • 15 объектов поставки воды и тепла (обесточены три насосные и две фильтровальные станции);
  • 34 объекта электроснабжения.

В Донецкой ОГА (ОВА) подчеркнули, что правительство восстановит все уничтоженные здания, а враг уже должен начинать откладывать на репарации.

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Фото: УНИАН

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