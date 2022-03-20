Россия разрушила более 1,1 тыс. жилых домов и 10 медучреждений в Донецкой области

По состоянию на 20 марта, в Донецкой области российские войска разрушили по меньшей мере 1 108 жилых домов (464 многоэтажных и 644 частных) и уничтожили 21 города.

Глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить полные объемы разрушений в Мариуполе и Волновахе, которые враг фактически сравнял с землей.

Всего по состоянию на 20 марта зафиксированы следующие разрушения инфраструктуры Донецкой области:

10 медицинских учреждений;

43 учреждения культуры, среди них есть пять музеев;

14 объектов культурного наследия, среди них есть четыре памятки Второй мировой войны;

три здания санитарно-оздоровительного комплекса Перлина Донеччини;

321 образовательное учреждение (139 школ, 148 детсадов, 10 заведений ПТО, девять заведений профессионального высшего образования, четыре вуза, 11 заведений внешкольного образования);

1 108 домов (464 многоэтажных, 644 частных);

21 городов;

18 железнодорожных объектов;

30 газопроводов (два магистральных);

15 объектов поставки воды и тепла (обесточены три насосные и две фильтровальные станции);

34 объекта электроснабжения.

В Донецкой ОГА (ОВА) подчеркнули, что правительство восстановит все уничтоженные здания, а враг уже должен начинать откладывать на репарации.