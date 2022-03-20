Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Вбили Вбили
> 900 (ООН) дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Росія зруйнувала понад 1,1 тис. житлових будинків і 10 медзакладів на Донеччині

Юля Захарченко редакторка стрічки
Росія зруйнувала понад 1,1 тис. житлових будинків і 10 медзакладів на Донеччині

Станом на 20 березня, у Донецькій області російські війська зруйнували щонайменше 1 108 житлових будинків (464 багатоповерхових та 644 приватних) і знищили 21 міст.

Очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко зазначив, що зараз неможливо встановити повні обсяги руйнувань у Маріуполі та Волновасі, які ворог фактично зрівняв із землею.

Загалом станом на 20 березня зафіксовано такі руйнування інфраструктури Донеччини:

  • 10 медичних закладів;
  • 43 заклади культури, серед них є п’ять музеїв;
  • 14 об’єктів культурної спадщини серед них є чотири пам’ятки Другої світової війни;
  • три будівлі санітарно-оздоровчого комплексу Перлина Донеччини;
  • 321 освітній заклад (139 шкіл, 148 дитсадків, 10 закладів ПТО, дев’ять закладів фахової передвищої освіти, чотири ВНЗ, 11 закладів позашкільної освіти);
  • 1 108 будинків (464 багатоповерхових, 644 приватних);
  • 21 міст;
  • 18 залізничних об’єктів;
  • 30 газопроводів (два магістральні);
  • 15 об’єктів постачання води та тепла (знеструмлено три насосні та дві фільтрувальні станції);
  • 34 об’єкти електропостачання.

У Донецькій ОДА (ОВА) наголосили, що уряд відновить всі знищені будівлі, а ворог вже має починати відкладати на репарації.

Читайте
Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО - Зеленський

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка