Росія зруйнувала понад 1,1 тис. житлових будинків і 10 медзакладів на Донеччині

Станом на 20 березня, у Донецькій області російські війська зруйнували щонайменше 1 108 житлових будинків (464 багатоповерхових та 644 приватних) і знищили 21 міст.
Очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко зазначив, що зараз неможливо встановити повні обсяги руйнувань у Маріуполі та Волновасі, які ворог фактично зрівняв із землею.
Загалом станом на 20 березня зафіксовано такі руйнування інфраструктури Донеччини:
- 10 медичних закладів;
- 43 заклади культури, серед них є п’ять музеїв;
- 14 об’єктів культурної спадщини серед них є чотири пам’ятки Другої світової війни;
- три будівлі санітарно-оздоровчого комплексу Перлина Донеччини;
- 321 освітній заклад (139 шкіл, 148 дитсадків, 10 закладів ПТО, дев’ять закладів фахової передвищої освіти, чотири ВНЗ, 11 закладів позашкільної освіти);
- 1 108 будинків (464 багатоповерхових, 644 приватних);
- 21 міст;
- 18 залізничних об’єктів;
- 30 газопроводів (два магістральні);
- 15 об’єктів постачання води та тепла (знеструмлено три насосні та дві фільтрувальні станції);
- 34 об’єкти електропостачання.
У Донецькій ОДА (ОВА) наголосили, що уряд відновить всі знищені будівлі, а ворог вже має починати відкладати на репарації.