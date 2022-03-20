Росія зруйнувала понад 1,1 тис. житлових будинків і 10 медзакладів на Донеччині

Станом на 20 березня, у Донецькій області російські війська зруйнували щонайменше 1 108 житлових будинків (464 багатоповерхових та 644 приватних) і знищили 21 міст.

Очільник Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко зазначив, що зараз неможливо встановити повні обсяги руйнувань у Маріуполі та Волновасі, які ворог фактично зрівняв із землею.

Загалом станом на 20 березня зафіксовано такі руйнування інфраструктури Донеччини:

10 медичних закладів;

43 заклади культури, серед них є п’ять музеїв;

14 об’єктів культурної спадщини серед них є чотири пам’ятки Другої світової війни;

три будівлі санітарно-оздоровчого комплексу Перлина Донеччини;

321 освітній заклад (139 шкіл, 148 дитсадків, 10 закладів ПТО, дев’ять закладів фахової передвищої освіти, чотири ВНЗ, 11 закладів позашкільної освіти);

1 108 будинків (464 багатоповерхових, 644 приватних);

21 міст;

18 залізничних об’єктів;

30 газопроводів (два магістральні);

15 об’єктів постачання води та тепла (знеструмлено три насосні та дві фільтрувальні станції);

34 об’єкти електропостачання.

У Донецькій ОДА (ОВА) наголосили, що уряд відновить всі знищені будівлі, а ворог вже має починати відкладати на репарації.