Во время военного положения в Украине граждане продолжат получать пособие по безработице. Подать соответствующие заявления можно будет через сервис Дія.
Как проинформировали в Министерстве экономики Украины, правительство приняло постановление, определяющее порядок регистрации безработных во время войны и начисления им пособия по безработице.
Подробнее о том, как это сделать, – далее в материале.
Как получить статус безработного и пособие по безработице в условиях войны
Согласно объяснению Минэкономики, во время военного положения украинцы смогут с помощью портала или мобильного приложения Дія:
• составить заявление о предоставлении статуса безработного или о прекращении регистрации безработного;
• подать заявление на назначение пособия по безработице.
То же можно будет сделать и с помощью электронных сервисов Государственной службы занятости.
Помощь по безработице будут выплачивать после регистрации человека через Дію или через электронные сервисы Госслужбы занятости.
– Центры занятости в тылу переведены в режим усиленной работы, чтобы иметь возможность проработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны, — отметили в Минэкономики.
На официальном сайте Государственной службы занятости обнародована подробная инструкция по регистрации безработных и получению помощи:
1. Гражданам, находящимся на территории боевых действий или на временно оккупированной территории, рекомендуют:
• Пройти регистрацию через сервис государственных услуг Дія.
• Как альтернатива – можно заполнить соответствующие заявления онлайн и отправить через электронные сервисы Госслужбы занятости: о предоставлении/возобновлении/назначении статуса безработного (по QR-коду или ссылке); о выплате пособия по безработице (по QR-коду или ссылке).
• Если возможности заполнить заявления онлайн нет, можно их загрузить, после чего распечатать, заполнить, подписать, сфотографировать и отправить в электронной форме Госслужбе занятости. В теме письма следует обязательно указать слово “регистрация”, фамилию, имя, отчество.
• Далее нужно ждать ответ от Государственной службы занятости.
2. Гражданам, которые находятся на безопасной территории в Украине, рекомендуют:
• Пройти регистрацию через Дію.
• В качестве альтернативы можно обратиться в центр занятости лично (ближайший центр можно найти на карте). Следует подготовить перечень необходимых документов (с ним можно ознакомиться по ссылке).
Начисление пособия по безработице в условиях войны
Как объяснили в Минэкономики, в тех регионах Украины, где центры занятости во время войны не смогут обеспечить финансирование пособий по безработице, начисление средств украинцам будут осуществлять:
• через Ощадбанк на банковский счет;
• с помощью перевода через международную платежную систему MY TRANSFER.
В министерстве заверили, что украинцы гарантированно получат выплаты по безработице, несмотря на военное положение.
Помощь по безработице и общественно полезные работы
Согласно постановлению Кабмина, регистрацию безработного в центре занятости будут прекращать, если он откажется от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения.
– Так что не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления, — подчеркнули в Минэкономики.
Источник: Министерство экономики Украины, Государственная служба занятости