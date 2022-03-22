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Факты / Украина / Общество

Зеленский: Сам народ защищает Украину — это и есть наш союз безопасности

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Наш народ готов защищаться и защищать Украину от врага – это лучший союз безопасности для нашего государства.

В комментарии украинским телеканалам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ — это, если не единственное, то самое главное сокровище нашей страны.

– Люди важны. Вы видите, что сам народ защищает наше государство. Это свидетельствует о том, что это, если не единственное, то самое главное сокровище и защита. Это и есть наш Айрон дом, это и есть наш союз безопасности, — убежден глава государства.

Зеленский отметил, что в центре исторических перемен – большое испытание для всего мира. По словам президента, все люди так или иначе пострадали от полномасштабной войны России против Украины.

— Люди хотят покоя, стабильности, мира, а самое главное – уверенности. Человек должен знать, что он может быть защищен в этом государстве, — подчеркнул Зеленский.

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Фото: Офис президента

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