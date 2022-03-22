Зеленський: Сам народ захищає Україну – це і є наш безпековий союз

Наш народ готовий оборонятися та захищати Україну від ворога – це найкращий безпековий союз для нашої держави.

У коментарі українським телеканалам президент України Володимир Зеленський заявив, що народ – це, якщо не єдиний, то найголовніший скарб нашої країни.

– Люди важливі. Ви бачите, що сам народ захищає нашу державу. Це свідчить про те, що це, якщо не єдиний, то найголовніший скарб і захист. Це і є наш Айрон дом, це і є наш безпековий союз, – переконаний глава держави.

Зеленський відзначив, що у центрі історичних змін – велике випробування для всього світу. За словами президента, всі люди так чи інакше постраждали від повномасштабної війни Росії проти України.