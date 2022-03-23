Венгрия — одна из стран, которая принимает граждан Украины как вынужденных переселенцев. Людям предоставляют временное жилье, воду и еду, бесплатную медицинскую помощь, возможность без оплаты передвигаться по венгерской железной дороге и транспорте в Будапеште.

Как поехать из Украины в Венгрию

Чтобы пересечь границу Венгрии, нужно доехать до Закарпатской области. Пункты пропуска и контроля расположены в окрестностях городов Ужгород, Берегово и Виноградов.

На украинско-венгерской границе волонтеры оказывают помощь гражданам Украины в поиске дома, предоставлении еды и медицинской помощи, транспорта в аэропорт, относительно бесплатных услуг переводчика и консультации юриста.

Какие документы нужны

Украинцы могут пересечь границу Венгрии без паспорта или других документов, однако после въезда на территорию страны необходимо обратиться в миграционные органы. Направление на ведомства может предоставить венгерская полиция.

В городе Ньиредьгаза посольство Украины в Венгрии позволяет временно продлить срок действия загранпаспорта и вписать в документ информацию о детях до 16 лет.

Для этого украинцам нужно подать действующий загранпаспорт, срок действия которого должен завершаться максимум через три месяца. Чтобы внести в документ данные о несовершеннолетнем, нужно добавить:

свидетельство о рождении ребенка;

две фотографии размером 3,5*4,5 см;

документ о подтверждении статуса законного представителя (при необходимости).

Граждане Украины могут пересечь границу Венгрии с домашними питомцами без документов (например, о вакцинации или других). Однако владелец животного обязуется оформить их после прибытия в страну.

Пункты пересечения границы с Венгрией

Всего на границе Украины и Венгрии работает восемь пунктов пропуска и контроля, до которых можно добраться через Закарпатскую область (города Ужгород, Берегово и Виноградов).

Куда обращаться после пересечения границы

В Венгрии работает круглосуточная телефонная горячая линия 1818, где предоставляют консультацию на украинском языке относительно временной защиты в Венгрии или по другим вопросам.

После въезда в страну украинцы могут вернуться на пункты пропуска или вокзалы в Будапеште к волонтерам Мальтийской службы помощи и Реформатской церкви. Они помогут разместиться и получить воду, еду и медицинскую помощь.

Также наши граждане могут обращаться:

в консульство Украины в городе Ньиредьгаза (ул. Корани Фридеш, 123, +36 42 501 012, +36 42 501 013, +36 31 7806830)

в посольство Украины в Венгрии в Будапеште (адрес: 1125, ул. Иштенгеди, 84/Б (1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B), тел. +36 1 422 41 18, +36 1 422 41 2 41 23, +36 1422 41 24).

Статус беженца

Чтобы оформить статус человека, которому необходима временная защита или беженца, нужно обратиться в Миграционную службу Венгрии. Она расположена в Будапеште по адресу: ул. Будафоки, 60 (1117 Budapest, Budafoki út 60.). Телефон: +36 1463 9100, 1117.

Если гражданин Украины получит статус беженца в Венгрии, оформить соответствующий статус в других странах Европейского Союза будет невозможно.

Где найти жилье в Венгрии и цены

Гражданам Украины дают возможность бесплатно разместиться в Венгрии, пока не завершится российская агрессия. В пунктах пропуска границы и на вокзалах Будапешта волонтеры Мальтийской службы помощи и Реформатской церкви помогут найти временное жилье, за которое не придется платить.

Если хочется выбрать более комфортные условия, тогда за аренду жилья придется отдать от 9-10 тыс. венгерских форинтов (по сегодняшнему курсу, это примерно от 7-8 тыс. грн) за двух человек на семь дней.

Можно выбрать номера в отелях или двухкомнатную квартиру в Будапеште, Шарваре, Виллане, Бадачоньтомайе и других городах.

Работа в Венгрии

Украинцы могут трудоустроиться в Венгрии по общим правилам для иностранцев. Для этого вам понадобятся документы (биометрический или загранпаспорт). Работодатель может потребовать и другие документы, однако для граждан Украины могут сделать исключение, пока длится полномасштабное вторжение России.

Самые распространенные вакансии: разнорабочие, кладовщики, операторы сбора, водители, повара, сортировщики одежды, переводчики, инспекторы по контролю качества и другие профессии.

Полезные телефоны

Консультация по отдельным вопросам пересечения границы: Чопский пограничный отряд (граница со Словакией и Венгрией) – +38(067)181-42-67.

Круглосуточная телефонная горячая линия в Венгрии (в частности, предоставляют консультации на украинском языке по защите или другим вопросам): 1818.

Полезные ссылки

Вместе для Украины — юридическая помощь и ресурсы для вынужденных переселенцев.

Помощь украинцам в Венгрии – чрезвычайные ситуации, медицинская помощь, пересечение границы, транспорт, жилье, образование, питание, работа и другие вопросы.

Национальное генеральное управление по вопросам иммиграции – проживание в Венгрии, предоставление статуса беженца и другие вопросы.