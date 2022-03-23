Угорщина — одна з країн, яка приймає громадян Україна як вимушених переселенців. Людям надають тимчасове житло, воду та їжу, безкоштовну медичну допомогу, можливість без оплати пересуватися на угорській залізниці та транспорті у Будапешті.

Як поїхати з України до Угорщини

Щоб перетнути кордон Угорщини, потрібно доїхати до Закарпатської області. Пункти пропуску та контролю розташовані на околицях міст Ужгород, Берегове та Виноградів.

На українсько-угорському кордоні волонтери надають допомогу громадянам України у пошуку оселі, наданні їжі та медичної допомоги, транспорту до аеропорту, щодо безкоштовних послуг перекладача та консультацій юриста.

Які документи потрібні

Українці можуть перетнути кордон Угорщини без паспорта чи інших документів, проте після в’їзду на територію країни необхідно звернутися до міграційних органів. Направлення на відомства може надати угорська поліція.

У місті Ньїредьгаза посольство України в Угорщині дає можливість тимчасово продовжити термін дії закордонного паспорта та вписати у документ інформацію про дітей віком до 16 років.

Для цього українці мають подати дійсний закордонпаспорт, термін дії якого повинен завершуватися щонайбільше через три місяці. Щоб внести у документ дані про неповнолітнього, потрібно додати:

свідоцтво про народження дитини;

дві фотографії розміром 3,5*4,5 см;

документ про підтвердження статусу законного представника (за необхідності).

Громадяни України можуть перетнути кордон Угорщини з домашніми улюбленцями без документів (наприклад, про вакцинацію чи інші). Однак власник тварини зобов’язується оформити їх після прибуття до країни.

Пункти перетину кордону з Угорщиною

Загалом на кордоні України та Угорщини працює вісім пунктів пропуску та контролю, до яких можна дістатися через Закарпатську область (міста Ужгород, Берегове та Виноградів).

Куди звертатися після перетину кордону

В Угорщині працює цілодобова телефонна гаряча лінія 1818, де надають консультацію українською мовою щодо тимчасового захисту в Угорщині чи інших питань.

Після в’їзду до країни українці можуть звернутися на пунктах пропуску або вокзалі у Будапешті до волонтерів Мальтійської служби допомоги та Реформатської церкви. Вони допоможуть розміститися та отримати воду, їжу та медичну допомогу.

Також наші громадяни можуть звертатися:

до консульства України у місті Ньїредьгаза (вул. Корані Фрідєш, 123, +36 42 501 012, +36 42 501 013, +36 31 7806830)

до Посольства України в Угорщині у Будапешті (адреса: 1125, вул. Іштенгеді, 84/Б (1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B), тел. +36 1 422 41 18, +36 1 422 41 22, +36 1 422 41 23, +36 1 422 41 24).

Статус біженця

Щоб оформити статус людини, якій необхідний тимчасовий захист, або біженця, потрібно звернутися до Міграційної служби Угорщини. Вона розташована у Будапешті за адресою: вул. Будафокі, 60 (1117 Budapest, Budafoki út 60.). Телефон: +36 1 463 9100, 1117.

Якщо громадянин України отримає статус біженця в Угорщині, тоді оформити відповідний статус в інших країнах Європейського Союзу буде неможливо.

Де знайти житло в Угорщині та ціни

Громадянам України дають можливість безкоштовно розміститися в Угорщині, поки не завершиться російська агресія.

У пунктах пропуску та на вокзалах Будапешта волонтери Мальтійської служби допомоги та Реформатської церкви допоможуть знайти тимчасове житло, за яке не доведеться платити.

Якщо хочеться вибрати більш комфорті умови, тоді за оренду житла доведеться віддати від 9-10 тис. угорських форинтів (за сьогоднішнім курсом, це приблизно від 7-8 тис. грн) за двох людей на сім днів.

Можна обрати номери у готелях або двокімнатну квартиру в Будапешті, Шарварі, Віллані, Бадачоньтомайі та інших містах.

Робота в Угорщині

Українці можуть працевлаштуватися в Угорщині за загальними правилами для іноземців. Для цього вам знадобляться документи (біометричний або закордонний паспорт). Роботодавець може вимагати й інші документи, однак для громадян України можуть зробити виняток, поки триває повномасштабне вторгнення Росії.

Найпоширеніші вакансії: різнороби, комірники, оператори збирання, водії, кухарі, сортувальники одягу, перекладачі, інспектори з контролю якості та інші професії.

Корисні телефони

Консультація з окремих питань перетину кордону: Чопський прикордонний загін (кордон зі Словаччиною та Угорщиною) – +38(067)181-42-67.

Цілодобова телефонна гаряча лінія в Угорщині (зокрема, надають консультації українською мовою щодо захисту або інших питань): 1818.

Корисні посилання

Разом для України — юридична допомога та ресурси для вимушених переселенців.

Допомога українцям в Угорщині — надзвичайні ситуації, медична допомога, перетин кордону, транспорт, житло, освіта, харчування, робота та інші питання.

Національне генеральне управління з питань імміграції — проживання в Угорщині, надання статусу біженця та інші питання.