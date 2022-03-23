Офис генпрокурора сообщил о подозрении российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой из-за призывов к вооруженной агрессии против Украины.

— Гражданам РФ сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным следствия, Киселев и Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами РФ территорий суверенной Украины.

– Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации военно-политическим руководством РФ широкомасштабного вооруженного вторжения в Украину, проводятся необходимые следственные действия, – добавили в Офисе генпрокурора.

За совершение этого преступления Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.