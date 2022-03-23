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Факти / Україна / Суспільство

Рупори Кремля: пропагандистам Кисельову і Скабєєвій повідомили про підозру

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кисельов, Скабєєва

Офіс генпрокурора повідомив про підозру російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій через заклики до збройної агресії проти України.

– Громадянам РФ повідомлено про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України), – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Кисельов та Скабєєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами РФ територій суверенної України.

– Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації військово-політичним керівництвом РФ широкомасштабного збройного вторгнення в Україну, проводяться необхідні слідчі дії, – додали в Офісі генпрокурора.

За вчинення цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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