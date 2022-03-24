С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Укрзализныця вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.

24 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию (оно будет действительным до 27 марта 2022 года):

1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг

4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

5:40 — №142/141 Львов – Лиман

8:00 — №705 Дарница – Львов

11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск

13:09 — №114/113 Лиман – Львов

13:09 — №142/141 Лиман – Львов

14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский

15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:07 — №743 Дарница – Львов

17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель

21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный

21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта

21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы

21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород

22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов

22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Рейсы по станции Полтава 24 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

6:03 — №90/89 Одесса-Главная — Краматорск

6:03 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

6:03 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

7:27 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

8:33 — №1/2 Ивано-Франковск — Краматорск

15:21 №149/159 Полтава Юж — Черновцы

17:20 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17:20 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

23:20 — №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

23:42 — №8/7 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная

23:44 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков 24 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

3:46 — №114/113 Лиман – Львов

3:46 — №142/141 Лиман – Львов

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород

15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Рейсы по станции Винница 24 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

0:23 — №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

2:33 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

3:52 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

4:32 — №49/50 Трускавец – Киев-Пасс

9:01 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

17:15 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

19:38 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:14 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Рейсы по станции Запорожье 24 марта 2022 (расписание действительно до 27 марта 2022)

112:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов

16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Днепр на 24 марта (регулярные до 27.03):

4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1

5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1

6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.

14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец

16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов

17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

График дополнительных поездов на 24 марта 2022

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця