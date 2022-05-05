Евакуаційні поїзди – де дивитись розклад та як купити квиток
Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
Укрзалізниця створила спеціальний сайт uz-vezemo.com, на якому можна знайти інформацію про графік акутальних рейсів, покупки квитків та розклад додаткових евакуаційних поїздів. Для цього необхідно зайти на сайт та вибрати у другому екрані відповідний розділ:
Посадка в евакуаційні рейси безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритету – при посадці він надається дітям, жінкам та людям похилого віку.
Зверніть увагу, що Укрзалізниця відновила системне формування графіка руху пасажирських поїздів. Наступного дня він з’являється на сайті щодня близько 21:00. Також щодня призначаються додаткові евакуаційні поїзди.
Також слідкуйте за оновленнями від Укрзалізниці в Фейсбук та Телеграм.
Що ще треба знати:
- Право на проїзд поїздами Укрзалізниці є пасажири з квитками. На евакуаційні рейси посадка проводиться безкоштовно.
- Купити квиток на потяг можна не тільки на сайті Укрзалізниці, але й у чат-боті Viber, Telegram.
- Провозити тварину можна з ветеринарним паспортом та бажано у перенесенні.
- Якщо вам потрібна допомога, на кожному вокзалі є волонтери, до яких можна звернутися.
- При найменшій загрозі пасажирам їх переміщують до укриття в районі вокзалів.
Фото: Укрзалізниця