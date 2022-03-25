Все школьники закончат учебный год с документами — Минобразования

Все украинские школьники смогут завершить учебный год и получат соответствующие документы. В частности, речь идет и о тех детях, которые вынуждены были оставить Украину в рамках эвакуации в другие страны.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

— Все дети, которые учатся сейчас не в своих родных школах, а также за рубежом, получат документ о завершении учебного года, — отметил Шкарлетт.

Школьникам зачтут все полученные оценки независимо от формы обучения. Кроме того, это касается всех учебных заведений, в частности частных.

Более того, Минобразования сейчас сотрудничает с несколькими частными школами, которые предоставили бесплатный доступ к обучению на своих платформах. Эти учебные материалы доступны и за границей.

Речь идет о таких школах: Атмосферная школа, Оптима, Лико-школа, Академия А-плюс. Эти учебные заведения имеют лицензию Министерства образования, а их аттестаты выдаются на уровне с государственными.

Кроме того, в Украине продолжает работать Всеукраинская школа онлайн, на которой доступны уроки по всем предметам для учащихся 5-11 классов.