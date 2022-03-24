Верховная Рада приняла законопроект №7132, которым в 2022 году отменяется государственная итоговая аттестация (ГИА), сдача ВНО, единого вступительного экзамена и экзамена для поступления в магистратуру.

Об этом сообщила в соцсети глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

По ее словам, выпускники 2021/2022 учебного года освобождаются от прохождения ГИА, а поступление в высшие учебные заведения в этом году будет без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Народный депутат Юлия Гришина уточнила, что поступление в вузы не отменяется, а будет проходить по упрощенному механизму – без использования результатов ВНО.

По ее словам, сам механизм поступления еще дорабатывается профильным комитетом Рады вместе с Минобразования, его обнародуют в ближайшее время.

– Наша главная задача – сохранить интеллектуальный потенциал Украины и дать абитуриентам четкий план действий. К тому же в нынешних условиях мы не можем гарантировать им всем должную подготовку к вступительным испытаниям. Есть и вопросы безопасности – гражданская инфраструктура, в том числе учебные заведения, постоянно находятся под угрозой атак российских войск, – объяснила она и подчеркнула, что поступление в вузы упрощается только в 2022-м.