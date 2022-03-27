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Факты / Украина / Общество

В зоне ООС украинские защитники отбили семь вражеских атак — Генштаб ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
українські військові

В Донецкой и Луганской областях группировки Операции Объединенных сил смогли отразить семь российских атак, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники уничтожили восемь вражеских танков, восемь единиц бронированной и три автомобильной техники, еще один миномет. Сейчас наши воины уточняют потери российских военных.

Знищена техніка РФ

Фото: Генштаб ВСУ

Воздушные силы ВСУ за день разрушили один захватнический самолет, 12 беспилотных летательных аппаратов разных типов и две крылатые ракеты.

Нашу авиацию привлекли для истребительного прикрытия вражеских войск и объектов, а украинские пилоты нанесли сокрушительные удары по определенным командованием вражеским точкам.

Российская армия пытается пополнить потери в автомобильной технике и осуществить тыловое обеспечение собственных боевых частей.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что морально-психологическое состояние российских военнослужащих остается низким, поскольку украинские защитники дают достойный отпор захватчикам.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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