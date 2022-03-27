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Факти / Україна / Суспільство

У зоні ООС українські захисники відбили сім ворожих атак – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
українські військові

У Донецькій та Луганській областях угруповання Операції Об’єднаних сил змогли відбити сім російських атак, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Українські захисники знищили вісім ворожих танків, вісім одиниць броньованої та три автомобільної техніки, ще один міномет. Зараз наші воїни уточнюють втрати серед російських військових.

Знищена техніка РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ за день зруйнували один загарбницький літак, 12 безпілотних літальних апаратів різних типів та дві крилаті ракети.

Нашу авіацію залучили для винищувального прикриття ворожих військ та об’єктів, а українські пілоти завдали нищівних ударів по визначених командуванням ворожих точках.

Російська армія намагається поповнити втрати серед автомобільної техніки та здійснити тилове забезпечення власних бойових частин.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що морально-психологічний стан російських військовослужбовців залишається низьким, оскільки українські захисники дають гідну відсіч загарбникам.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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