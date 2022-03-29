Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания попросил Кабмин поддержать СМИ

Глава Национального совета Ольга Герасимьюк провела разговор с премьер-министром Украины о поддержке украинских вещателей и провайдеров программной услуги, которые в сверхсложных условиях военного времени, под обстрелами и разрушениями сетей, делают все от них зависящее, чтобы вещание украинских телевизионных каналов и радиостанций продолжалось во всех городах Украины.

Во время заседания 29 марта она подчеркнула, что в Кабмин направлено письмо, в котором Национальный совет просит о поддержке обеспечения и локального, и общенационального вещания.

— Мы аргументируем все в тех пределах, которые необходимы для обеспечения борьбы на информационном фронте, – отметила глава медиарегулятора.

В условиях военной агрессии вещание местных компаний необходимо для предоставления жизненно важной информации для населения. Нацсовет пытается способствовать и деятельности крупных вещателей, объединившихся сегодня в единый марафон. Все они обеспечивают информирование и в стране, и за рубежом за свой счет. Ищут возможности удержать на работе весь свой штат.

Нацсовет поддерживает компании, которые испытывают проблемы с продолжением вещания, в том, как они должны работать в дальнейшем.

— Мы хорошо понимаем и возникающие финансовые затруднения, и невозможность работать из-за объективных обстоятельств, из-за того, что люди вынуждены спасать свои семьи. Многие вынуждены мигрировать и по стране, и за границу. Все мы в одной лодке! – сказала Герасимьюк.

Она в очередной раз попросила медиа не вестись на разнообразные фейки, что, мол, регулятор дает какие-то препятствия. Отмечается, что сейчас вещают все телевизионные и радиоканалы, работающие на интересы государства.

Источник: Национальный совет Украины по вопросам ТВ и радиовещания