Нацрада з питань ТБ та радіомовлення попросила Кабмін підтримати ЗМІ

Голова Національної ради Ольга Герасим’юк провела розмову з прем’єр-міністром України про підтримку українських мовників і провайдерів програмної послуги, які в надскладних умовах воєнного часу, під обстрілами і руйнуваннями мереж, роблять усе від них залежне, аби мовлення українських телевізійних каналів і радіостанцій тривало в усіх містах України.

Під час засідання 29 березня вона наголосила, що до Уряду скеровано листа, в якому Національна рада просить про підтримку забезпечення і локального, і загальнонаціонального мовлення.

— Ми аргументуємо все в тих межах, які необхідні для забезпечення боротьби на інформаційному фронті, – зауважила голова медіарегулятора.

В умовах воєнної агресії мовлення місцевих компаній необхідне для надання життєво важливої інформації для населення. Нацрада намагається сприяти і діяльності великих мовників, які сьогодні об’єдналися у єдиний марафон. Всі вони забезпечують інформування і в країні, і за кордоном власним коштом. Шукають можливості утримати на роботі увесь свій штат.

Нацрада підтримує компанії, які мають проблеми з продовженням мовлення, у тому, як вони мають працювати надалі.

— Ми добре розуміємо і фінансову скруту, яка виникає, і неможливість працювати через об’єктивні обставини, через те, що люди змушені рятувати свої родини. Багато людей змушені мігрувати і країною, і за кордон. Всі ми в одному човні! – сказала Герасим’юк.

Вона вчергове попросила медіа не вестися на різноманітні фейки, що, мовляв, регулятор чинить комусь якісь перешкоди. Зазначається, що нині мовлять усі телевізійні та радіоканали, які працюють на інтереси держави.

Джерело: Національна рада України з питань ТБ та радіомовлення