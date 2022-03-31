Глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о ситуации в освобожденном Ирпене и почему пока нельзя возвращаться в город.

— В целом, наши войска заняли Ирпень, но Буча пока под контролем противника. Там закрепилась росгвардия и постоянно идет минометный обстрел, в основном по логистическим трассам, откуда можно зайти в город. Поэтому все наши наработки по зачистке города, по вывозу раненых и двухсотых, пока под угрозой. Гражданских мы туда не заводим из-за постоянных прицельных обстрелов. Это очень большая угроза жизни всех, кто хочет зайти в Ирпень, — сказал он в эфире телемарафона.

Павлюк отметил, что только после освобождения Бучи “можно будет на 100% сказать, что Ирпень наш”, и тогда можно будет понемногу возвращаться к нормальной жизни там.

Что касается Ворзеля и Гостомеля, то эти города пока еще под оккупацией, отметил Павлюк. Также он прокомментировал заявление об отводе войск РФ с северного направления.

– Мы наблюдаем большие колонны российских войск. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка войск находится в направлении Киева. Пока она была замаскирована, спрятана в соответствующих объектах, ее не так было видно — сейчас мы понимаем, с какой силой столкнулись. Но эта сила довольно-таки утратила боеспособность. Многие подразделения, особенно там, где мы берем пленных, подтверждают, что в некоторых подразделениях осталось 20-30% личного состава. Поэтому большинство подразделений выводится для восстановление боеспособности, — добавил Павлюк.

Он отметил, что мощная группировка остается, которая сдерживает украинские войска. Поэтому украинская армия проводит контрнаступательные действия постоянно и по всем направлениям.

Павлюк выразил надежду, что в ближайшее время удастся возобновить движение по трассе Киев – Житомир.

28 марта Ирпень был освобожден от российских оккупантов. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин призвал выехавших из города жителей Ирпеня пока не возвращаться, поскольку это еще опасно. Он рассказал, что в городе остались неповрежденные здания. Но около 50% города разрушены. В частности, разрушена критическая инфраструктура.