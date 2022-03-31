Голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про ситуацію у звільненому Ірпені та чому поки що не можна повертатися у місто.

— В загальному наші війська зайняли Ірпінь, але Буча поки що під контролем противника. Там закріпилася Росгвардія і постійно йде обстріл мінометний, здебільшого по логістичних трасах, звідки можна зайти у місто. Тому всі наші напрацювання щодо зачистки міста, щодо вивозу поранених та двохсотих поки що під загрозою. Цивільних ми туди не заводимо через постійні прицільні обстріли. Це дуже велика загроза для життя всіх, хто хоче зайти в Ірпінь, – сказав він в ефірі телемарафону.

Павлюк зауважив, що лише після звільнення Бучі “можна буде на 100% сказати, що Ірпінь наш”, і тоді можна буде потроху повертатися до нормального життя там.

Щодо Ворзеля та Гостомеля, то ці міста ще поки під окупацією, зазначив Павлюк. Також він прокоментував заяву про відведення військ РФ з північного напрямку.

— Ми спостерігаємо великі колони російських військ. За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне та величезне угруповання військ знаходиться в напрямку Києва. Поки воно було замасковане, сховане у відповідних об’єктах, його не так було видно, – зараз ми розуміємо, з якою силою зіштовхнулися. Але ця сила досить таки втратила боєздатність. Багато підрозділів, особливо там, де ми беремо полонених, підтверджують, що у деяких підрозділах залишилося 20-30% особового складу. Тому більшість підрозділів виводиться для відновлення боєздатності, – додав Павлюк.

Він зазначив, що потужне угруповання залишається, яке стримує українські війська. Тому українська армія проводить контрнаступальні дії постійно та на усіх напрямках.

Павлюк висловив надію, що найближчим часом вдасться відновити рух трасою Київ – Житомир.

28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин закликав жителів Ірпеня, які виїхали з міста, поки що не повертатися, оскільки це ще небезпечно. Він розповів, що у місті залишились непошкоджені будівлі. Але приблизно 50% міста зруйновано. Зокрема, зруйнована критична інфраструктура.