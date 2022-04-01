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Факты / Украина / Общество

Украли кофеварки и чайники: россияне перед уходом занялись мародерством на ЧАЭС

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Украли кофеварки и чайники: россияне перед уходом занялись мародерством на ЧАЭС

Российские захватчики перед тем, как 31 марта покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, занялись мародерством.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко в эфире информационного марафона.

По его словам, перед уходом оккупанты заставили работников ЧАЭС подписать акт приема-передачи станции. Если этого не произойдет, они угрожали забрать сотрудников с собой в Беларусь. А после подписания акта оккупанты занялись мародерством на ЧАЭС.

— Начали выносить ценные вещи, паковать в технику, что еще осталась на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать. Они разворовали более или менее ценные вещи-компьютеры, какие-то там кофеварки, чайники. Оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в гостинице, — отметил Крамаренко.

Он добавил, что сейчас на ЧАЭС находится 59 работников станции. Они не обнаружили на территории станции российских оккупантов. Но за пределы ЧАЭС не выходили, ведь там может быть опасно, в частности заминированная территория.

31 марта в МАГАТЭ сообщили, что в ближайшие дни они готовятся отправить свою миссию на ЧАЭС и сейчас консультируются по этому поводу с украинскими властями.

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Фото: УНИАН

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