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Факти / Україна / Суспільство

Вкрали кавоварки та чайники: росіяни перед відходом зайнялися мародерством на ЧАЕС

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Вкрали кавоварки та чайники: росіяни перед відходом зайнялися мародерством на ЧАЕС

Російські загарбники перед тим, як 31 березня покинути Чорнобильську атомну електростанцію, зайнялись мародерством.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, перед відходом окупанти змусили працівників ЧАЕС підписати акт прийому-передавання станції. Якщо цього не відбудеться, вони погрожували забрати співробітників з собою до Білорусі. А після підписання акту окупанти зайнялися мародерством на ЧАЕС.

– Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати. Вони розікрали більш-менш цінні речі — комп’ютери, якісь там кавоварки, чайники. Окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі, – зазначив Крамаренко.

Він додав, що зараз на ЧАЕС перебуває 59 працівників станції. Вони не виявили на території станції російських окупантів. Але за межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема замінована територія.

31 березня у МАГАТЕ повідомили, що найближчими днями вони готуються відправити свою місію на ЧАЕС і наразі консультуються щодо цього з українською владою.

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Фото: УНІАН

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