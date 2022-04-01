Продолжается 37-й день русско-украинской войны. И основная новость в том, что противник никак не может приступить к наступательной операции с окружения наших сил в ООС, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По словам советника, войска РФ только наносят ракетные и артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной их готовности к наступлению. Поэтому наш прогноз осторожно оптимистичен, хотя еще могут быть тяжелые бои.

До сих пор держится Мариуполь. Ему предоставляется та помощь, которую можно предоставить в этой непростой ситуации.

– На киевском направлении противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск и переброской их, вероятно, в зону ООС, – сообщил Арестович. – Но ему не вполне удается удержать те участки, которые он хотел бы удержать.

Наши войска гонят его, как на северо-западе, так и на востоке, отодвигая подальше от Киева, делая невозможным штурм столицы.

Также продолжаются контратаки на Харьковском направлении и тактические действия наших войск против обороны противника на Херсонщине.

И хотя советник главы ОП говорит об оптимистичности ситуации, мы видим, что враг продолжает наносить ракетные и авиаудары по объектам инфраструктуры и предприятиям военной промышленности и продолжает уничтожать жилые кварталы в Мариуполе, Харькове, Чернигове — городе, который он пытается превратить во второй Мариуполь .

– Но я думаю, что мы справимся, – утверждает Арестович. — С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутное сообщение, благодаря чему, туда поступает военная и гуманитарная помощь, а жители имеют возможность выехать из города.

Отдельно Арестович отметил работу Укрзализныци, которая работает почти безупречно, несмотря на то, что некоторые железнорожники погибли, выполняя свои профессиональные обязанности при эвакуации людей.

Фото: Черниговская ОВА