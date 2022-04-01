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Факти / Україна / Суспільство

Ворог хоче перетворити Чернігів на другий Маріуполь – Арестович

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Чернігів

Триває 37-й день російсько-української війни. І основна новина у тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію з оточення наших сил в ООС, повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

За словами радника, війська РФ лиш завдають ракетних та артилерійських ударів, що може свідчити про неповну їхню готовність до наступу. Тому наш прогноз обережно оптимістичний, хоча ще можуть бути важкі бої.

Досі тримається Маріуполь. Йому надається та допомога, яку можливо надати у цій непростій ситуації.

 – На київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ і перекиданням їх, ймовірно, в зону ООС, – повідомив Арестович. – Та йому невповні вдається утримати ті ділянки, які він хотів би утримати.

Наші війська женуть його, як на північному заході, так і на сході, відсуваючи подалі від Києва, роблячи неможливим штурм столиці.

Так само продовжуються контратаки на Харківському напрямку та тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонщині.

І хоча радник глави ОП говорить про оптимістичність ситуації, ми бачимо, що ворог продовжує завдавати ракетних та авіаударів по об’єктах інфраструктури та підприємствах військової промисловості й продовжує знищувати житлові квартали у Маріуполі, Харкові, Чернігові – місті, яке він намагається перетворити на другий Маріуполь.

– Але я думаю, що ми впораємся, – стверджує Арестович. –  З Черніговом досі зберігається сухопутне сполучення, завдяки чому туди надходить військова та гуманітарна допомога, а мешканці мають змогу виїхати з міста.

Окремо Арестович відзначив роботу Укрзалізниці, яка працює майже бездоганно, незважаючи на те, що деякі залізничники загинули, виконуючи свої професійні обов’язки під час евакуації людей.

Фото: Чернігівська ОВА

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