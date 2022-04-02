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Факты / Украина / Общество

В освобожденных городах и селах под Киевом комендантский час продлится более двух суток

Юля Захарченко редактор ленты
Переведення годинників на зимовий час

В освобожденных от российских войск населенных пунктах на территории Киевской области вводятся усиленные ограничения. В этих городах и селах будет действовать комендантский час с 21.00 2 апреля до 06.00 5 апреля.

Речь идет о населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны.

В других населенных пунктах под Киевом остается обычное время – комендантский час длится ежедневно с вечера 21.00 до 06.00 утра. В это время категорически запрещено находиться на улице и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.

Местных жителей призывали соблюдать все рекомендации, не выходить на улицу в запрещенное время, за исключением сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.

В Киевской ОВА подчеркнули, что сейчас важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории. Жителей призывают дать возможность специалистам сделать деблокировку объектов инфраструктуры.

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Источник: Киевская ОВА

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Фото: Pixabay

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