У звільнених від російських військ населених пунктах на території Київської області запроваджуються посилені обмеження. У цих містах і селах діятиме комендантська година з 21.00 2 квітня до 06.00 5 квітня.

Йдеться про населені пункти Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що перебували під російською окупацією та звільнені українськими силами оборони.

В інших населених пунктах під Києвом залишається звичайний час – комендантська година триває щодня з вечора 21.00 до 06.00 ранку. У цей час категорично заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки.

Місцевих жителів закликали дотримуватися всіх рекомендацій, не виходити на вулицю у заборонений час, за виключенням сигналу тривоги, щоб перейти в укриття.

У Київській ОВА наголосили, що зараз важливо прибрати наслідки російської агресії – зачистити та розмінувати території. Мешканців закликають дати можливість фахівцям зробити деблокування об’єктів інфраструктури.

Джерело: Київська ОВА