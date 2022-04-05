Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 5 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*

08: 30 — №753 Харьков-Пас. — Львов*

11: 30 — №209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

12: 06 — №45/46 Лозовая-Ужгород

14: 58-№17/18 Харьков — Пас. — Львов*

17: 00 — №755 Харьков-Пас. — Львов*

19: 27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр*

20:35 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий

21: 08 — №1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск*

* билеты в продаже

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця