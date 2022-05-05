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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда — где смотреть расписание и как купить билет

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда — где смотреть расписание и как купить билет

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, попадающих под обстрелы агрессора.

Укрзализниця создала специальный сайт uz-vezemo.com на котором можно найти информацию про график акутальных рейсов, покупки билетов и расписание дополнительных эвакуационных поездов. Для этого необходимо зайти на сайт и выбрать во втором экране соотвествующий раздел:

uz-vezemo.com
uz-vezemo.com
Эвакуационные поезда — где смотреть расписание и как купить билет / 2 фотографии

Посадка в эвакуационные рейсы бесплатна и осуществляется в порядке приоритета – при посадке он предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Обратите внимание что, Укрзализниця восстановила системное формирование графика движения пассажирских поездов. На следующий день он появляется на сайте ежедневно около 21:00. Также каждый день назначаются дополнительные эвакуационные поезда.

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Что еще нужно знать:

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  • Право на проезд поездами Укрзализныци есть пассажиры с билетами. На эвакуационые рейсы посадка проводится бесплатно.
  • Купить билет на поезд можно не только на сайте Укрзализныци, но и чат-боте Viber, Telegram.
  • Провозить животного можно с ветеринарным паспортом и желательно в переноске.
  • Если вам нужна помощь, о на каждом вокзале есть волонтеры, к которым можно обратиться.
  • При малейшей угрозе пассажирам их перемещают к укрытиям в районе вокзалов.

Фото: Укрзализныця

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