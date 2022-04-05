Придет время, когда каждый россиянин узнает правду — обращение Зеленского

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные города на Киевщине — Стоянка, Ирпень и Бучу.

Об этом Зеленский сообщил в своем новом обращении.

По словам президента, сегодня эти города выглядят не так жутко как вчера, ведь тела убитых украинцев уже забрали с большинства улиц.

— Города просто разбиты, на дорогах сожжена военная техника, разбиты и сожжены машины. Особенно трудно смотреть на следы пуль на автомобилях с надписью Дети. Мы только начали расследование всего того, что наделали эти оккупанты. На это время, только в Буче известно о более чем 300 убитых и замученных людей, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что когда будет проверен весь город, вероятно, количество погибших будет намного больше.

Президент сообщил, что уже есть информация, что в Бородянке и еще нескольких освобожденных городах, количество жертв оккупантов еще больше.

— Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей, оккупанты делали такое, что местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. Безусловно, за это будет ответственность для оккупантов, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, правительство уже делает все возможное, чтобы установить всех причастных российских солдат к этим преступлениям. Чтобы наказать всех оккупантов будут задействованы парламенты ЕС и международные институты, в частности, Международный уголовный суд.

Зеленский обсудил этот вопрос с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн и канцлером Австрии Карлом Негаммером.

— Договорились о визите Негаммера в Украину в ближайшее время, — сообщил президент Украины.

Зеленский добавил, что расследование военных преступлений армии РФ обсудил и с президентом Польши Анджеем Дуда.

Президенты также обсудили усилении санкций против России и гуманитарном и оборонном сотрудничестве.

— Все преступления оккупантов фиксируются, обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное преступление. Хочу подчеркнуть, мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании. Результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше журналистов посетили Бучу, чтобы мир увидел, что сделала Россия.

Зеленский отметил, что сейчас российская пропаганда хочет убедить мир в своей непричастности к ужасам на Киевщине, однако это у них не получится.

— Придет время, когда каждый русский узнает правду о том, кто из их сограждан убивал, пытал, закрывал глаза на убийства. Мы все это установим и сделаем. Глобально, прозрачно, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также сообщил, что россияне уже запускают лживую кампанию, чтобы спрятать собственную вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе.

— Они сделают тысячи постановочных интервью, записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело якобы их убил кто-то другой. Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться спрятать следы своих преступлений, — сказал президент Украины.

Зеленский также отметил реакцию лидеров демократического мира на то, что они увидели в Буче.

— Санкционная ответ России на массовое убийство гражданских должна быть мощной, но неужели надо было дождаться такого, чтобы отбросить сомнения и нерешительность. Неужели надо было сотням наших людей погибнуть в муках, чтобы лидеры Европы наконец поняли, что РФ заслуживает максимально жесткого давления, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что только сейчас мы слышим заявления от мировых лидеров, которые имели бы звучать давно, когда все было уже понятно.

— Еще раз подчеркиваю, Украина должна получить все необходимое оружие чтобы быстрее выгнать оккупантов с нашей земли и освободить города. Если бы мы уже получили то, в чем нуждаемся — все эти самолеты, танки, противоракетную оружие, мы смогли бы спасти тысячи людей, — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что на освобожденных территориях уже работают саперы, разминируют города. В ближайшее время будет возобновлена поставка электричества и воды.

Зеленский подчеркнул, что будет восстановлено абсолютно все, что враг уничтожил — дома, дороги, мосты, инфраструктуру.

— Завтра буду выступать с обращением к парламенту Испании и в Совете Безопасности ООН, — сообщил Зеленский.

По его словам, украинские военные продолжают активно готовиться и укреплять позиции на Востоке Украины и готовиться к возможным активных боевых действий на этих территориях.