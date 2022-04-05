Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду – звернення Зеленського

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені міста на Київщині – Стоянка, Ірпінь та Бучу.

Про це Зеленський повідомив у своєму новому зверненні.

За словами президента, сьогодні ці міста виглядають не так моторошно як вчора, адже тіла убитих українців вже забрали з більшості вулиць.

– Міста просто розбиті, на дорогах спалена військова техніка, розбиті та спалені машини. Особливо важко дивитись на сліди куль на автівках з написом Діти. Ми тільки почали розслідування усього того, що наробили ці окупанти, на цей час, лише в Бучі відомо про більш ніж 300 убитих та закатованих людей, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що коли буде перевірено усе місто, ймовірно, кількість загиблих буде набагато більша.

Президент повідомив, що вже є інформація, що у Бородянці та ще кількох звільнених містах, кількість жертв окупантів ще більша.

– У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей, окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів, – наголосив Зеленський.

За його словами, уряд вже робить усе можливе, аби встановити усіх причетних російських солдат до цих злочинів. Аби покарати усіх окупантів будуть задіяні парламенти ЄС та міжнародні інституції, зокрема, Міжнародний кримінальний суд.

Зеленський обговорив це питання з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Австрії Карлом Негаммером.

– Домовились про візит Негаммера в України найближчим часом, – повідомив президент України.

Зеленський додав, що розслідування воєнних злочин армії РФ обговорив і з президентом Польщі Анджеєм Дуда.

Президенти також обговорили про посилення санкцій проти Росії та гуманітарну і оборонну співпрацю.

– Усі злочини окупантів фіксуються, забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний злочин. Хочу підкреслити, ми зацікавлені у максимально повному, прозорому розслідуванні. Результати якого будуть відомі і пояснені всій міжнародній спільноті, – наголосив Зеленський.

Зеленський також додав, що Україна зацікавлена у тому, аби якнайбільше журналістів відвідали Бучу, щоб світ побачив, що зробила Росія.

Зеленський наголосив, що зараз російська пропаганда хоче переконати світ у своїй непричетності до жахіть на Київщині, проте це у них не вийде.

– Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав, катував, заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо і зробимо. Глобально, прозоро, – наголосив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що росіяни вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі.

– Вони зроблять тисячі постановочних інтерв’ю, записів, будуть спеціально вбивати людей так, аби це виглядало нібито їх убив хтось інший. Ймовірно, тепер окупанти будуть намагатися заховати сліди своїх злочинів, – сказав президент України.

Зеленський також відмітив реакцію лідерів демократичного світу на те, що вони побачили в Бучі.

– Санкційна відповідь Росії на масове вбивство цивільних має бути потужною, але невже треба було дочекатись такого, аби відкинути сумніву і нерішучість. Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, аби лідери Європи нарешті зрозуміли, що РФ заслуговує на максимально жорсткий тиск, – наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що тільки зараз ми чуємо заяви від світових лідерів, які мали б звучати давно, коли все було вже зрозуміло.

– Ще раз наголошую, Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі та звільнити міста. Якби ми вже отримали те, чого потребуємо – усі ці літаки, танки, протиракетну зброю, ми б змогли врятувати тисячі людей, – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що на звільнених територіях вже працюють сапери, розміновують міста. Найближчим часом буде відновлено постачання електрики та води.

Зеленський наголосив, що буде відновлено абсолютно усе, що ворог знищив – будинки, дороги, мости, інфраструктуру.

– Завтра буду виступати зі зверненням до парламенту Іспанії та в Раді Безпеки ООН, – повідомив Зеленський.

За його словами, українські військові продовжують активно готуватися та укріплювати позиції на Сході України та готуватися до можливих активних бойових дій на цих територіях.