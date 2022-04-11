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Факты / Украина / Общество

Мы помним всех: главнокомандующий ВСУ о героизме украинских защитников

Юля Захарченко редактор ленты
Мы помним всех: главнокомандующий ВСУ о героизме украинских защитников

Украина всегда будет помнить кровавые преступления российских военных, совершивших полномасштабное вторжение на территорию нашей страны утром 24 февраля.

— Битва за каждый город и деревню нашей страны достойна отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто сопротивлялся оккупанту, кто поддерживает освободителей, стоит отдельного рассказа, — подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он обнародовал первое видео из цикла о битве за деревню Мощун. Залужный отметил, что Украина помнит всех — как погибших граждан, так и живых людей.

– Удержать этот форпост было сверхважной задачей. Мощун мог стать для врага воротами по пути в столицу. Однако наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода, – добавил он.

Украинские защитники взрывали мосты и понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше. Они удержали Мощун и защитили Киев, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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Фото: Минобороны

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