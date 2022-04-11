Ми пам’ятаємо всіх: головнокомандувач ЗСУ про героїзм українських захисників

Україна завжди пам’ятатиме криваві злочини російських військових, які здійснили повномасштабне вторгнення на територію нашої країни вранці 24 лютого.

– Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді, – наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він оприлюднив перше відео із циклу про битву за село Мощун. Залужний зазначив, що Україна пам’ятає всіх – як загиблих громадян, так і живих людей.

– Утримати цей форпост було надважливим завданням. Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці. Проте наші воїни проявили дива військової майстерності. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода, – додав він.

Українські захисники підривали мости та понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі. Вони втримали Мощун та захистили Київ, наголосив головнокомандувач ЗСУ.