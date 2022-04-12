Україна відновлює звільнені населені пункти, постачання газу забезпечили на 98% – Тимошенко

Україна відновлює звільнені міста та населені пункти, які зруйнували російські військові. Зараз проведено збір даних щодо руйнувань у семи областях, в яких частково або повністю припинені бойові дії.

На території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей розташовано понад 6 тис. населених пунктів. Майже 1,5 тис. з них перебували під окупацією, розповів заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 38% населених пунктів вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, а 13 сіл та міст у Херсонській області отримали гуманітарну допомогу.

Відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднує Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель із Києвом. Роботи тривали цілодобово близько п’яти днів, зазначив Тимошенко.

Всього розміновано 168 з 1,5 тис. населених пунктів, що перебували під окупацією. Україна вже змогла відновити 98% газового забезпечення, постачання електроенергії у понад 1 тис. сіл і міст, а водопостачання – на 50%.

Поточні ремонтні роботи розпочато в багатьох населених пунктах. Станом на 12 квітня, через мобільний додаток Дія вже зареєстровано 66 тис. заявок щодо пошкодженого або знищеного майна в Україні.

Найближчим часом розпочнуть будівництво житла, яке планують надавати тимчасово переміщеним особам, зазначив заступник глави Офісу президента. За його словами, українське керівництво щодня працює, щоб наші громадяни якомога швидше повернулись до своїх міст та звичного життя.