Как получить изготовленный паспорт за пределами города его оформления

В связи с полномасштабной войной, которую начала Россия на территории Украины, многим людям пришлось переехать или же эвакуироваться из городов, в которых они постоянно проживали.

Поэтому у людей, которые подали документы на изготовление паспорта Украины в определенном территориальном подразделении ГМС Украины, возникает вопрос, можно ли получить документ в другом подразделении службы.

В Государственной миграционной службы рассказали, можно ли, к примеру, получить загранпаспорт гражданина Украины в ГУДМС в Львовской области, если документ был оформлен территориальным подразделением в Краматорске и Харькове.

— В условиях военного положения, введенного на территории Украины в связи с российской агрессией, ситуация с логистикой доставки паспортных документов не является постоянной и часто меняется. Поэтому мы советуем каждому гражданину, который обращается к нам с такой проблемой, выяснять свой конкретный случай непосредственно у работников ГМС в том территориальном подразделении, которое интересует человека, — отметили в службе.

Для этого ГМС Украины возобновила работу телефонных горячих линий в тех территориальных органах и территориальных подразделениях ГМС, которые находятся в безопасных регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Кроме того, возобновлена работа телефонов горячей линии аппарата ГМС, на которые можно обратиться с вопросами относительно предоставления административных услуг и проверки состояния оформления документов.