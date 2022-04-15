Як отримати виготовлений паспорт поза межами міста його оформлення

У зв’язку з повномасштабною війною, яку розпочала Росія на території України, багатьом людям довелося переїхати або ж евакуюватися з міст, у яких вони постійно проживали.

Тому у людей, які подали документи на виготовлення паспорта України у певному територіальному підрозділі ДМС України, виникає питання, чи можна отримати документ в іншому підрозділі служби.

У Державній міграційній служби розповіли, чи можливо, до прикладу отримати закордонний паспорт громадянина України у ГУДМС у Львівській області, якщо документ було оформлено територіальним підрозділом у Краматорську чи Харкові.

– В умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з російською агресією, ситуація з логістикою доставки паспортних документів не є сталою і часто змінюється. Тому ми радимо кожному громадянину, який звертається до нас з такою проблемою, з’ясовувати свій конкретний випадок безпосередньо у працівників ДМС у тому територіальному підрозділі, який цікавить людину, – зазначили у службі.

Для цього ДМС України відновила роботу телефонних гарячих ліній у тих територіальних органах та територіальних підрозділах ДМС, які знаходяться в безпечних регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Крім того, відновлено роботу телефонів гарячої лінії апарату ДМС, на які можна звернутися з питаннями щодо надання адміністративних послуг та перевірки стану оформлення документів.