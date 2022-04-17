В Харькове демонтировали бюст Жукову и вывезли на свалку

В Харькове на проспекте демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Это произошло утром 17 апреля.

По словам главы Администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, это сделали военные.

— Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, увезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся, – сказала Топчий.

В Telegram-канале ХХ опубликовали фото постамента, на котором появилась надпись Слава Украине и национальный герб.

Вскоре один из лидеров отдельного разведдиверсионного подразделения в составе одной из воинских частей Минобороны Kraken Константин Немичев сообщил, что именно они демонтировали бюст маршала-мяснику.

На опубликованном Немичевым видео видно, как демонтируют бюст с помощью трактора и грузовика, сбивают буквы с постамента, вывозят его и выбрасывают на помойку.

– Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил! – написал Немичев.

В Украинском институте национальной памяти неоднократно заявляли, что увековечение коммунистических деятелей, к которым относится Георгий Жуков, противоречит закону.

В рамках декоммунизации в Харькове проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко. Городские власти вернули проспект Жукова. Общественность выступила против и несколько раз доказала незаконность возвращения проспекта Жукова в суд. Харьковский городской совет обжаловал.

Во время акции протеста 2 июня 2019 года памятник Жукову снесли, но 11 июля его вернули на место.

Фото: ХХ

Источник: Суспільне, Константин Немичев