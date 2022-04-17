У Харкові демонтували погруддя Жукову та вивезли на смітник

У Харкові на проспекті демонтували бюст радянському маршалу Георгію Жукову. Це сталося вранці 17 квітня.

За словами голови Адміністрації Немишлянського району Тетяни Топчій, це зробили військові.

— Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося, — сказала Топчій.

У Telegram-каналі ХХ опублікували фото постаменту, на якому з’явився напис Слава Україні та національний герб.

Згодом один з лідерів окремого розвіддиверсійного підрозділу у складі однієї з військових частин Міноборони Kraken Костянтин Немічев повідомив, що саме вони демонтували погруддя маршалу-різнику.

На опублікованому Немічевим відео видно, як демонтують бюст за допомогою трактора та вантажівки, збивають літери з постаменту, вивозять його та викидають на смітник.

— Путін хотів справжньої декомунізації — він її отримав! — написав Немічев.

В Українському інституті національної пам’яті неодноразово заявляли, що увічнення комуністичних діячів, до яких відноситься Георгій Жуков, суперечить закону.

В межах декомунізації у Харкові проспект Жукова перейменували на проспект Григоренка. Міська влада повернула проспект Жукова. Громадськість виступила проти й кілька разів довела незаконність повернення проспекту Жукова у суді. Харківська міська рада оскаржувала.

Під час акції протесту 2 червня 2019 року пам’ятник Жукову знесли, але 11 липня його повернули на місце.

Фото: ХХ

Джерело: Суспільне, Костянтин Немічев