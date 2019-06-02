Протестующие снесли памятник Жукову, который стоял в центре Харькова.

В Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, устроили акцию протеста – активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Вокруг места проведения съезда дежурят полицейские, на входе проверяют приглашения и сумки.

Представители Нацкорпуса образовали свою границу, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать “коридора позора”. Поэтому перед входом образовалась давка, в результате которой один человек получил травмы.

Біля палацу спорту тиснява, Тетяна Федоркова @mediaport_ua ведуть детальну трансляцію звідти https://t.co/pGYVe3OydU pic.twitter.com/kVfLk7CvsL — IT Sector Харків (@itsector) June 2, 2019

Читайте: Кто в зоопарке ест ананасы: Кернес разгневался из-за закупки для зоопарка

Кто в зоопарке ест ананасы: Кернес разгневался из-за закупки для зоопарка

Памятник Жукову все-таки снесли. Полиция пошла, бюст ломают и отбивают с постамента фамилию Жукова, а на спине сделали надпись кат.

После свержения бюста Жукову, участники акций установили на постаменте флаг Украины.

Напомним, мэры Харькова и Одессы – Геннадий Кернес и Геннадий Труханов – создают совместную партию для участия в парламентских выборах.