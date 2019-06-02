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Факты / Украина / Общество

В Харькове снесли памятник Жукову

Протестующие снесли памятник Жукову, который стоял в центре Харькова.

В Харькове снесли памятник Жукову

В Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, устроили акцию протеста – активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Вокруг места проведения съезда дежурят полицейские, на входе проверяют приглашения и сумки.

Представители Нацкорпуса образовали свою границу, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать “коридора позора”. Поэтому перед входом образовалась давка, в результате которой один человек получил травмы.

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Памятник Жукову все-таки снесли. Полиция пошла, бюст ломают и отбивают с постамента фамилию Жукова, а на спине сделали надпись кат.

После свержения бюста Жукову, участники акций установили на постаменте флаг Украины.

Напомним, мэры Харькова и Одессы – Геннадий Кернес и Геннадий Труханов – создают совместную партию для участия в парламентских выборах.

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