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Факты / Украина / Общество

В Мукачево перед ратушей демонтировали советский монумент

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
У Мукачеві демонтували радянський пам'ятник

В центре города Мукачево (Закарпатская область) перед ратушей был демонтирован советский монумент. Об этом сообщает Мукачевский городской совет.

Обелиск в центре города был демонтирован утром во вторник, 19 апреля.

— Этот объект сегодня утром уже демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета О демонтаже памятников истории и монументального искусства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что могилы будут перезахоронены. Работы такого типа начнут соответствующие организации на следующей неделе.

В горсовете напомнили, что в 2016 году во исполнение решения сессии городского совета в Мукачево состоялся общегородской консультативный опрос.

У Мукачеві демонтували радянський пам'ятник

Фото: Мукачевский городской совет

76% мукачевцев, принявших участие в городском опросе, высказались за перенос с почестями захоронений погибших с центральной части города Мукачево на центральное кладбище города.

В 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменных глыбы с крестом посередине.

17 апреля в Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который запомнился в истории как мародер и кровавый резник.

Источник: Мукачевский городской совет

Фото: Мукачевский городской совет

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